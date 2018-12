Inscrições de concurso público da PRF com salários de R$ 9,4 mil iniciam nesta segunda (3)

Foto: Ewerton Correia/ RTC

Iniciam nesta segunda-feira (3), as inscrições para o concurso público da Polícia Rodoviária Federal. De acordo com o edital, são ofertas 500 vagas para vários estados do Brasil.

Segundo a publicação, as inscrições seguem até o dia 18 de dezembro. O formulário para preenchimento da candidatura ficará disponível no site da organizadora do certame.

Os interessados em concorrer a uma das vagas devem efetuar o pagamento da taxa de inscrição de R$ 150 até o dia 15 de janeiro de 2019.

Ainda segundo o edital, os policiais rodoviários devem receber salários iniciais de R$ 9.473,57 e jornada de trabalho de 40 horas semanais.

