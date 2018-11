Inscrições para concurso público com salários de até R$ 4 mil iniciam nesta segunda-feira (19)

Segundo o edital, as inscrições devem permanecer abertas até o dia 23 de dezembro e as provas serão aplicadas no dia 20 de janeiro de 2019. Imagem: Reprodução/Edital

As inscrições para o concurso público da Prefeitura Municipal de Conceição, no Sertão paraibano, iniciam nesta segunda-feira (19). De acordo com o edital, são ofertadas 220 vagas com salários de até R$ 4 mil. As inscrições podem ser feitas no site da organizadora do concurso pela internet.

Segundo a publicação, são ofertadas vagas para todos os níveis de escolaridade e as taxas para realização das provas variam de R$ 40 (Ensino Fundamental), R$ 60 (Ensino Médio) e R$ 80 (Ensino Superior). Entre as oportunidades, há vagas para assistente social, auxiliar de serviços gerais, eletricista, enfermeiro, médico, nutricionista, pedagogo, professor, entre outras.

Ainda de acordo com o edital, as inscrições devem permanecer abertas até o dia 23 de dezembro e as provas serão aplicadas no dia 20 de janeiro de 2019.

