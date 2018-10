Prefeitura paraibana abre inscrições de concurso com 46 vagas e salários de até R$ 8 mil

Imagem/ Reprodução/ Edital

Iniciam nesta segunda-feira (22), as inscrições para o concurso público do município de Cacimbas, no Sertão paraibano. Segundo o edital, são oferecidas 46 vagas e salários de até R$ 8,05 mil.

Ainda de acordo com o edital, as inscrições devem ser feitas até o dia 11 de novembro pelo site da organizadora do concurso. A taxa de inscrição varia de R$ 50, para candidatos de nível Fundamental, R$ 70 para nível Médio e R$ 100 para quem possui Ensino Superior.

Entre as vagas, há oportunidades para médico, enfermeiro, odontólogo, psicólogo, educador físico, nutricionista, agente comunitário de saúde, motorista, entre outras. De acordo com a publicação, as provas devem ser aplicadas no dia 9 de dezembro.

