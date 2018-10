AGU divulga edital de concurso com 100 vagas e salário de R$ 6 mil

Foram divulgadas nesta terça-feira (2) as regras do concurso público que oferta vagas de nível superior para a AGU (Advocacia-Geral da União). O edital foi publicado no DOU (Diário Oficial da União).

Entre as oportunidades, há vagas para os cargos de administrador, analista técnico-administrativo, arquivista, bibliotecário, contador, técnico em assuntos educacionais e técnico em comunicação social. Com salários de de R$ 6.203,34.

Os interessados devem se inscrever no site do Idecan (Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional) a partir das 14h desta quarta-feira (3).

O prazo para inscrições termina no dia 4 de novembro de 2018.