Prefeitura na PB abre concurso público com mais de 130 vagas e salários de até R$ 2,2 mil

Começam nesta segunda-feira (1º) as inscrições para o concurso público da prefeitura de São Bento, no Sertão paraibano. De acordo com o edital, são ofertadas 135 vagas para todos os níveis de escolaridade e os salários variam de R$ 954 a R$ 2.245,22.

As inscrições são realizadas exclusivamente na internet até o dia 31 de outubro, no site da organizadora do concurso. As taxas custam R$ 55 para o nível fundamental, R$ 70 para níveis médio e técnico e R$ 90 para nível superior.

As provas estão previstas para o dia 2 de dezembro, na cidade de São Bento. O concurso tem validade de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período.

