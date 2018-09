Mansão de Sérgio Cabral, ex-governador do Rio, será colocada em aluguel por temporada

Mansão que pertenceu a Sérgio Cabral, em Mangaratiba, Rio de Janeiro Foto: Márcia Foletto/Agência O Globo

A mansão que pertenceu ao ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, será disponibilizada em breve para aluguel por temporada, semelhante à proposta do site Airbnb. A casa fica localizada em Mangaratiba, município no Litoral do estado, onde Neymar e outras personalidades também têm imóveis.

A residência foi adquirida em leilão no último dia 13 por um empresário de 55 anos do ramo imobiliário. O lance dado foi de R$ 6,4 milhões, valor que poderá ser pago com uma entrada à vista de 25% e o restante parcelado em até 30 vezes.

Sérgio Cabral está preso há quase dois anos em decorrências de ações da Operação Lava Jato. Ele foi condenado à prisão por diversos crimes cometidos durante seus dois mandatos no Governo do Rio de Janeiro, entre 2007 e 2014, como corrupção passiva, lavagem de dinheiro e evasão de divisas.

