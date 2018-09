Adolescente de 15 anos atira contra colegas de escola no Paraná; dois ficam feridos

Material apreendido com o estudante Foto: Divulgação

Um menino de 15 anos abriu fogo contra colegas de escola na manhã desta sexta-feira (28), na cidade de Medianeira, no oeste do Paraná. O caso aconteceu na escola Estadual João Manoel Mondrone, localizada a cerca de 60 km de Foz do Iguaçu.

Segundo a polícia, o jovem disse que era alvo de bullying na escola. Pelo menos dois alunos ficaram feridos, um deles, também de 15 anos, está em estado grave porque foi atingido nas costas. O outro, possui 18 e não corre risco de vida pois foi atingido de raspão na perna.

Além do suspeito, outro adolescente foi apreendido e ambos foram encaminhados à delegacia. O responsável pelos disparos portava uma arma e munição. Além disso, os agentes recolheram uma faca.

Na mochila do suspeito havia uma carta com um pedido de desculpas e recortes de jornais com ataques similares no Brasil e nos Estados Unidos.

