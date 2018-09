Leilão do pré-sal pode render até R$ 6,8 bilhões, diz ANP

Às vésperas das eleições e com o barril do petróleo no maior nível dos últimos quatro anos, acima de US$ 80, o presidente Michel Temer realiza nesta sexta-feira, 28, o último leilão de petróleo do seu governo. Se conseguir vender as quatro áreas de pré-sal da 5.ª Rodada de Partilha, vai arrecadar R$ 6,82 bilhões ainda neste ano, quando os contratos forem assinados. Em 35 anos, mais R$ 180 bilhões devem ser arrecadados em royalties, calcula a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

Capitalizadas pela alta do petróleo, as empresas têm mais chance de apresentar lances elevados nesse leilão, avalia o professor do Grupo de Economia da Energia da UFRJ (GEE) Helder Queiroz. Além disso, a expectativa é de que os reservatórios das quatro áreas que vão ser oferecidas – Saturno, Titã, Pau-brasil e Sudoeste de Tartaruga Verde – guardem mais de 12 bilhões de barris de óleo.

Todas as grandes petroleiras estão inscritas para participar da concorrência – Chevron, ExxonMobil, Shell e Total – , além da chinesa CNOOC, uma das sócias de Libra, no pré-sal da Bacia de Santos, e a Petrobrás, que garantiu posição de liderança apenas em uma das áreas, a Sudeste de Tartaruga Verde, contínua a outros reservatórios liderados por ela. A estatal tem o direito de decidir previamente se ficará à frente dos projetos de pré-sal, com participação mínima de 30%.

Na opinião do presidente da Petrobrás, Ivan Monteiro, o leilão “será um imenso sucesso”. “A empresa se sente confortável competindo”, disse.

Segundo a Agência Brasil, em seguida, Monteiro afirmou que o pior momento da crise na empresa foi ultrapassado: “Não temos mais ‘sofrência’ na Petrobrás, que retomou a capacidade de investir”, complementou.