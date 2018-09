Alta do petróleo pode elevar gasolina em 25% até o fim do ano

Os preços têm subido no mercado internacional porque a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) de não aumenta a produção de seus associados. Os valores de referência global do petróleo registraram alta de mais de 3% nesta segunda, ficando acima de US$ 80/barril — o maior valor dos últimos quatro anos.

Segundo especialistas na commodity, o barril pode chegar a US$ 100 até o fim do ano.

Para o brasileiro, se mantidos os repasses automáticos da política da Petrobras, isso poderia elevar o preço médio da gasolina para algo próximo de R$ 5,80 o litro.