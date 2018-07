Homem ejacula em mulher que dormia em trem da CPTM, na Grande SP

CPTM/ Reprodução

Mais um caso de assédio em transportes públicos de São Paulo. Nessa quinta-feira (12), um homem ejaculou em uma mulher que dormia em um trem da Linha 11-Coral da CPTM, na Grande São Paulo. As informações foram confirmadas pela Secretaria de Segurança Pública (SSP) e da CPTM. O suspeito fugiu e não foi identificado.

A vítima, de 36 anos, relatou que já havia sido assediada e importunada pelo homem momentos antes de adormecer. Quando ela acordou, notou que o homem saiu do vagão com a roupa suja e percebeu que a sujeita também em sua roupa.

De acordo com o G1,a vítima desembarcou na estação Poá e contou sobre o assédio aos seguranças. O homem havia desembarcado na estação Ferraz de Vasconcelos.

A mulher foi encaminhada para a Delegacia da Mulher de Suzano para registrar boletim de ocorrência.

A CPTM vai analisar as imagens do circuito interno do trem e o caso será investigado pela SSP.

Em nota, a CPTM disse que "tem intensificado suas campanhas de cidadania e conscentização e as ações de combate ao crime" e que "tem estimulado mulheres que passam por este constragimento a registrarem denúncia e BO em delegacias de polícia".