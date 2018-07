Mulher ameaça divulgar nudes de nova namorada do ex e é indiciada

Reprodução

A Polícia Civil de Tocantins indiciou duas pessoas por armazenar e divulgar fotos e vídeos íntimos de uma adolescente de 15 anos. Os suspeitos são um jovem de 22 anos que teve relacionamento com a menor e a ex-namorada dele. Os conteúdos da adolescente foram divulgados após ameaças em mensagens no WhatsApp.

De acordo com a polícia, a adolescente e o rapaz tiveram um relacionamento de cerca de duas semanas. O suspeito teria deixado a menina sob efeito de álcool e, após relações sexuais, os dois tiraram fotos e fizeram um vídeo.

A ex-namorada do rapaz descobriu o envolvimento dele com a menor, teve acesso ao conteúdo pornográfico e passou a ameaçar a vítima. "Eu não quero saber é de nada. Tô de boas com meu chifre, mas você vai aprender a mexer com macho alheio. Não quer ser a puton*, agora aguenta carga [...]", escreveu.

De acordo com o G1, as imagens foram divulgadas no status do WhatsApp da suspeita, enquanto ela conversava com a adolescente.

A polícia informou que o rapaz teria divulgado as fotos e ele foi indiciado por armazenar e divulgar fotos e vídeos de cunho pornográfico que envolva adolescente. Além disso, ele foi indiciado por oferecer bebida alcóolica para menores de 18 anos e violação sexual mediante fraude. Se for condenado, pode ter pena de 20 anos de prisão.

A ex-namorada do rapaz foi indiciada por divulgar e armazenar fotos e vídeo pornográfico da adolescente. A condenação pode chegar a 10 anos de prisão.

O caso vai ser investigado e os dois estão respondendo às acusações em liberdade.

A reportagem não divulgou o nome dos suspeitos e o local para preservar a identidade da vítima.