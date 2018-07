Novo ministro do Trabalho diz que fará ‘limpa’ na pasta, caso necessário

O novo ministro do trabalho, Caio Vieira de Mello, tomou posse nesta terça-feira (10) e garantiu que fará uma “limpa” na pasta. “A senhora não faria?”, alegou, ao ser perguntado por jornalistas sobre possíveis mudanças nos cargos diante das investigações da Polícia Federal que apuram corrupção no ministério.

A Operação Registro Espúrio, da PF, investiga cobrança de propina em troca de registros de sindicatos na Secretaria de Relações de Trabalho (SRT) da pasta. A ação culminou com a queda do antecessor de Vieira de Mello, Helton Yomura, alvo da terceira fase da investigação e afastado do cargo pelo Supremo Tribunal Federal (STF). A cúpula do PTB, que tinha no Ministério do Trabalho um “feudo”, também é investigada.

“O que for necessário será feito”, declarou o novo ministro, acrescentando que vai “fazer exame apurado de todas as situações”, “inclusive das concessões” de registros sindicais. “Mineiro é sempre precavido, e eu, como bom mineiro, vou examinar bem a situação e as medidas serão tomadas, podem ter certeza, com transparência. Nada será oculto”, falou.

Questionado sobre se considerava a partidarização de um ministério um erro, o ministro disse que não conhece o funcionamento da pasta, mas que “tem de ser um ministério extremamente técnico”.

Sobre a reforma trabalhista, Caio Vieira de Mello declarou que, “se houver necessidade, haverá mudança”, mas que, no momento, não vê necessidade de alterá-la porque “não há um resultado e uma aplicação efetiva dela”. Para ele, “alteração de legislação é uma coisa normal, a adaptação vai se fazendo pela jurisprudência e o tempo vai mostrando a vantagem ou desvantagem”. Com informações da Veja.