Preço médio do etanol no Nordeste é o segundo maior do Brasil

O etanol vem recuando nos postos de combustíveis do Brasil nas últimas semanas Foto: João Thiago/RTC

A preocupação do brasileiro com o valor pago no combustível tem crescido ultimamente, e uma das boas fontes para consultar o preço praticado nos postos de combustíveis pelo Brasil é o relatório semanal da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).



No resumo da última semana, a ANP registrou que, dentre as cinco regiões do Brasil, o Nordeste é a segunda com o maior preço registrado sobre o etanol hidratado. De acordo com a agência, foram 971 postos pesquisados, cobrando, em média, R$ 3,511 sobre o litro, atrás apenas do Norte, com o etanol sendo vendido a R$ 3,673 na média.

As demais regiões cobram um valor muito abaixo pelo combustível. No Centro-Oeste, por exemplo, ele está sendo comercializado nos postos de combustíveis a R$ 2,828, na média. No Sul, o consumidor encontra a R$ 3,005, enquanto o menor preço está no Sudeste, com os postos cobrando em média R$ 2,742.

Um fator que auxilia nesse cenário é o fato de São Paulo ser o principal estado produtor e consumidor do Brasil. Por lá, a ANP registrou a maior queda no preço do etanol entre todos os estados, em relação à semana retrasada. Por lá, o valor médio cobrado sobre o litro caiu de R$ 2,700 para R$ 2,632, representando um recuo de 2,52%.

