Caso Lula: Veja as capas dos jornais do dia seguinte

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva esteve no centro de um impasse jurídico neste domingo (9). Dois desembargadores do TRF-4 tomaram decisões contraditórias em relação a ele: o plantonista Rogério Favreto ordenou a soltura de Lula, enquanto o relator da Lava Jato no tribunal, João Pedro Gebran Neto, decidiu pela manutenção da prisão.

A situação só foi resolvida com a intervenção do presidente do TRF-4, Thompson Flores, que suspendeu o habeas corpus.

O Twitter Momentos separou as manchetes dos principais jornais do país, um dia após o fato. Veja: