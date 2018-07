Venda de veículos cresce 14,4% no 1º semestre

O primeiro semestre de 2018 fechou com a venda de 1,116 milhão de veículos novos, segundo informou a Fenabrave.



Só em junho, foram emplacados 201,9 mil novos veículos — as vendas cresceram 3,6% em relação ao mesmo mês do ano passado. O número é praticamente igual ao de maio, quando o país foi atingindo pela greve dos caminhoneiros.

A estagnação das vendas, no entanto, era prevista e ocorre por conta da Copa do Mundo, que tende a tirar a atenção do público consumidor.

