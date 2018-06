Casal é preso suspeito de envolvimento na morte de Vitória Gabrielly

A Polícia Civil prendeu, na manhã desta sexta-feira (29), um casal suspeito de envolvimento na morte da estudante Vitória Gabrielly Guimarães Vaz. Os suspeitos foram detidos na cidade de Mairinque, no interior de São Paulo. A informação foi confirmada à Folha de São Paulo por um dos participantes da investigação. Contudo, o nome dos presos não foi informado.

A prisão do casal acontece um dia depois do indiciamento, sob acusação de homicídio doloso (com intenção de matar), o servente de pedreiro Julio Cesar Lima Ergesse, 24, suspeito preso pela morte da estudante Vitória Gabrielly.

Vitória foi sequestrada no dia 8 de junho e o corpo dela foi encontrado no dia 16 na zona rural da cidade de Araçariguama, que fica a 53 km de São Paulo. Uma câmera de monitoramento da região registrou os últimos momentos da estudante.