Um macaco que pulava pelos fios de um poste elétrico por pouco não passou por maus apuros no município de Sorocaba, interior de São Paulo.

O animal estava pendurado em um dos cabos da rede elétrica no meio da cidade, e caiu de repente. No entanto, exatamente embaixo do local estava um morador atento, que conseguiu resgatar o macaquinho sem que ele caísse no chão.

Ele não sofreu ferimentos e foi encaminhado para um zoológico de Sorocaba. O resgate do primata acabou sendo registrado por alguém que passava por perto. Veja abaixo: