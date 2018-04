O preço da gasolina e do diesel, repassados para as refinarias, sofreu um reajuste a partir deste sábado. A gasolina nas refinarias passará de R$ 1,72 para R$ 1,74, já o diesel vai subir de R$ 1,9822 para R$ 2,0045.

A Petrobrás, que controla a política de preços dos combustíveis, lembra que não significa que o aumento chegará ao consumidor final na bomba. Isso porque o preço final pago na bomba são uma composição que mistura esses combustíveis do tipo A com biocombustíveis, além de ser critério dos postos aplicar ou não o reajuste, e na porcentagem que desejarem.

Por meio da nota divulgada para anunciar o reajuste, a Petrobras explicou que os preços para a gasolina e o diesel têm como base o preço de paridade de importação, formado pelas cotações internacionais desses produtos, mais os custos que importadores teriam.

Confira a nota na íntegra:

Nossa política de preços para a gasolina e o diesel vendidos às distribuidoras tem como base o preço de paridade de importação, formado pelas cotações internacionais destes produtos mais os custos que importadores teriam, como transporte e taxas portuárias, por exemplo. A paridade é necessária porque o mercado brasileiro de combustíveis é aberto à livre concorrência, dando às distribuidoras a alternativa de importar os produtos. Além disso, o preço considera uma margem que cobre os riscos (como volatilidade do câmbio e dos preços).

A gasolina e o diesel vendidos às distribuidoras são diferentes dos produtos no posto de combustíveis. São os combustíveis tipo “A”, ou seja, gasolina antes da sua combinação com o etanol e diesel também sem adição de biodiesel. Os produtos vendidos nas bombas ao consumidor final são formados a partir do tipo “A” misturados a biocombustíveis. Os preços médios que divulgamos aqui se referem aos produtos tipo “A”. Também são preços anteriores à incidência de tributos.

A média nacional considera os preços à vista, sem encargos, praticados nos diversos pontos de venda, que variam ao longo do território nacional, para mais ou para menos em relação à média. Essa variação pode ser de até 12% para gasolina A e até 9% para o diesel A.

O preço de venda às distribuidoras não é o único determinante do preço final ao consumidor. Como a lei brasileira garante liberdade de preços no mercado de combustíveis e derivados, as revisões feitas pela Petrobras podem ou não se refletir no preço final, que incorpora tributos e repasses dos demais agentes do setor de comercialização: distribuidores, revendedores e produtores de biocombustíveis, entre outros.

A partir da referência de preços do mercado internacional, analisamos nossa participação no mercado interno e decidimos, periodicamente, se haverá manutenção, redução ou aumento nos preços praticados nas refinarias.