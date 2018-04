Lula está preso no local desde o último sábado (7). Foto: Reprodução/Internet

A Prefeitura Municipal de Curitiba pediu nesta sexta-feira (13) para que o ex-presidente Lula, que está preso na sede da Polícia Federal (PF) da cidade desde o último sábado (7), seja transferido para outro local não especificado.



Em solicitação à Justiça Federal, a procuradora-geral de Curitiba, Vanessa Volpi Bellegard Palácios, diz que a prisão de Lula tem causado transtornos para quem mora na região, bem como para os funcionários da PF.

O documento encaminhado à Procuradoria-Geral do município destaca que o bairro onde fica a prisão, Santa Cândida, tem muitos moradores antigos, e que a sede da Polícia Federal não tem a estrutura adequada para receber em custódia um ex-presidente da República.

De acordo com a Polícia Militar, um número estimado em 400 militantes que apoiam Luiz Inácio Lula da Silva se instalaram nos arredores do prédio, e permanecem acampando no local. Até o momento, a Justiça Federal ainda não se pronunciou sobre o assunto.

