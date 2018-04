O Facebook teria disponibilizado os dados pessoais de seus usuários a uma empresa de consultoria política. Foto: Reprodução/Internet

No mês de março veio á tona um grande escândalo envolvendo o Facebook e uma empresa de consultoria política britânica. A imprensa internacional revelou que a rede social havia repassado à Cambridge Analytics dados pessoais de 87 milhões de usuários (número confirmado posteriormente), utilizados para a campanha de Donald Trump nas eleições presidenciais americanas em 2016.

Entre todas as pessoas afetadas, o Facebook mostrou que a imensa maioria é proveniente dos Estados Unidos. Foram mais de 70 milhões de americanos que tiveram seus dados explorados, aproximadamente 82% do total. Com relação aos brasileiros, a porcentagem foi bem menor, com mais de 443 mil sendo prejudicados, o que coloca o Brasil como oitavo país com o maior número de usuários afetados. Veja a relação abaixo:

1) Estados Unidos – 70.632.350 usuários

2) Filipinas – 1.175.870 usuários

3) Indonésia – 1.096.666 usuários

4) Reino Unido – 1.079.031 usuários

5) México – 789.880 usuários

6) Canadá – 622.161 usuários

7) Índia – 562.455 usuários

8) Brasil – 443.117 usuários

9) Vietnã – 427.446 usuários

10) Austrália – 311.127 usuários

Nesta segunda-feira (9), a rede social vai começar a disponibilizar a informação sobre quais de seus usuários tiveram dados pessoais explorados pela Cabdrige Analytic. O Facebook vai colocar um link bem acima do feed de notícias, onde irá direcionar para um painel com aplicativos e sites que utilizam dados do próprio Facebook com acesso.

No entanto, esse recurso está sendo liberado aos poucos para os usuários, começando a partir desta segunda. “Você também pode remover aqueles que você não quer mais que se conectem ao Facebook”, diz a rede social.

