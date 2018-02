A legalização do plantio da maconha também foi tema do estudo. Foto: Reprodução/Internet

Um estudo divulgado recentemente pela Paraná Pesquisas apontou que 64,5% dos brasileiros dizem ser contra a legalização do uso da maconha no país, ao passo que 30,7% são a favor da ideia.

A pesquisa foi feita de forma online com 2.402 brasileiros acima de 16 anos de 208 municípios, englobando todos os estados do Brasil. Entre os entrevistados, 52% são do sexo feminino, enquanto a faixa etária entre 25 e 59 anos representou 66% dos que responderam ao estudo.

Com relação aos brasileiros que alegaram apoiar a ideia, a faixa etária que registrou um maior percentual nesse quesito foi entre os mais jovens, de 16 a 24 anos. 42,6% deles se disseram a favor.

Chama atenção também o empate técnico entre os entrevistados que possuem o Ensino Superior. 49,6% deles são contra a legalização do uso da maconha, sendo que 45,2% defendem esse ponto de vista.

Quanto à legalização do plantio da maconha, a porcentagem é bastante semelhante aos dados do critério já mencionado. 65,8% dos entrevistados não corroboram com a ideia, enquanto 30% dos brasileiros apoiam.

