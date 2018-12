Vídeo: Ministro Lewandowski discute com passageiro que chamou STF de ‘vergonha’

Ministro Lewandowski chama PF em avião e ameaça prender jovem que chamou STF de Vergonha. Vídeo está no nosso Facebook da Coluna Esplanada. Voo decolou 10h de SP para Brasilia. pic.twitter.com/AXuMcDEOAq — Coluna Esplanada (@colunaesplanada) 4 de dezembro de 2018

O ministro do Supremo Tribunal Federal Ricardo Lewandowski se envolveu em uma pequena confusão na manhã desta terça (4). Ele estava dentro de um avião da empresa GOL, no voo 1446, no Aeroporto de Congonhas (SP) que seguia para Brasília.

O fato aconteceu quando ele se preparava para encerrar o embarque no aeroporto.

De acordo com a ‘Coluna Esplanada’, do portal do DCI de São Paulo, o advogado Cristiano Caiado estava sentado à mesma fileira e do outro lado do corredor, chamou o ministro e disse que o STF é uma "vergonha".

Lewandowski ficou irritado e teria perguntado: "O senhor quer ser preso?". Depois disso, o ministro solicitou ao comissário de bordo que acionasse a Polícia Federal no aeroporto.

Segundo Cristiano em relato à Coluna, após desembarque em Brasília no fim da manhã, apenas usou do seu direito de liberdade de expressão. O agente da PF que o abordou no avião, de acordo com o advogado, o interpelou com uma justificativa curiosa: que não era lugar de se expressar. O passageiro se comprometeu a não se dirigir ao ministro no restante do voo.

