Cláudia Raia diz que casamento com Alexandre Frota foi insano

A atriz Cláudia Raia causou polêmica ao comentar sobre o enlace de Nicoles Bahls e Marcelo Bimbi , que se casam nesta terça-feira (4) na igreja da Candelária, considerada umas das mais tradicionais do Rio. A cerimônia deve ser inspirada nas festas da família real britânica e promete muito luxo e ostentação.

+ Mais de 1.600 funcionários da Caixa Econômica Federal pediram demissão voluntária

Cláudia, contudo, acredita que dificilmente chegará perto do que foi seu casamento com Alexandre Frota, há 32 anos.

"Imagina um casamento com Alexandre Frota, já é uma coisa inacreditável. Tudo bem que ele é uma pessoa que tenho carinho e respeito por tudo que vivemos, mas casar na Candelária em plena segunda-feira, às sete da noite, com o noivo tendo convidado todo mundo do 'Programa do Chacrinha', não poderia ser uma coisinha simples.", brincou.

+ Sabrina Sato negocia contratos publicitários de R$ 1 milhão para Zoe

E seguiu: "Foi insano e é uma loucura que seja referência até hoje. Acho um exemplo estranho, mas entendo quando as pessoas brincam e tratam como marco. Porque foi mesmo, meu bem!", disse, às gargalhadas, ao UOL.

"Casei com um vestido que parecia destaque de uma escola de samba, por causa do costeiro que coloquei nas costas. Os brincos também foram um capítulo à parte. Fiquei com as orelhas iguais as do Doutor Spock [do filme 'Jornada nas Estrelas'] e ainda tive um pé do sapato roubado por um fã na saída. Hoje, aconselho as noivas a não passarem por isso”, alertou.

+ Após polêmica sobre marido, ex-MasterChef comemora primeira gravidez; veja