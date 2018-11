Prédio do Jornal do Brasil vai a leilão por dívida trabalhista

A Justiça do Trabalho determinou o leilão do antigo prédio em que funcionou o jornal do Brasil, no Rio de Janeiro. Os lances pelo imóvel podem ser dados pela internet até esta terça-feira (27), quando será realizado o pregão presencial, a partir das 11h50, no auditório do Fórum Trabalhista do Rio de Janeiro.

Construído em 1978, o prédio fica na região portuária da capital carioca. “A recente revitalização e reforma do entorno tornou a área mais atraente com grande potencial de valorização dos imóveis. Os lances no prédio começam em R$2,65 milhões” explicou a gerente judicial da BRbid Leilões, Giselle Moreno.

Fundado em 1891 pelo advogado Rodolfo Dantas, o Jornal do Brasil enfrentou uma grave crise financeira que levou a publicação a migrar exclusivamente para a versão online em 2010. Oito anos depois, a edição impressa voltou a circular. Apesar disso, o jornal tem uma elevada dívida trabalhista, o processo tramita na 33ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro.

Leia Mais:



+ Demitida, apresentadora vai receber indenização milionária

+ EBC abre Plano de Demissão Voluntária nesta terça

+ Paraibano ex-funcionário de Simaria confirma: “Ela destratava a gente da banda”

+ Apresentador do SBT é traído por onda em praia de naturismo, na PB

+ Bruna Marquezine choca com resposta após fã sugerir namoro com cantora

Com informações do Portal Imprensa