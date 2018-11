Quase 8 milhões de brasileiros foram vítimas de algum tipo de fraude nos últimos 12 meses

Quase oito milhões de pessoas foram vítimas de algum tipo de fraude no Brasil nos últimos 12 meses. É o que revela uma pesquisa feita pelo SPC Brasil e pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas.

Segundo o levantamento, a clonagem do cartão de crédito é o golpe mais comum, responde por 41% das ocorrências. Na sequência, aparecem a contratação de empréstimos por terceiros, utilização de documentos para abertura de crediário, pagamento de boletos falsos, falsificação de cheques e clonagem de placa de veículo.

De acordo com o superintendente de Finanças do SPC, Flávio Borges, além do prejuízo, fica o problema da burocracia. Ele acrescentou ainda que a maior parte das vítimas de fraudes no cartão de crédito são das classes A ou B, que têm mais acesso a esse meio de pagamento.

Ainda constatado no levantamento, em cada dez avisos de perda ou furto de documentos protocolados no SPC Brasil, quatro foram feitos entre janeiro e março – período que coincide com o Carnaval e com as férias, quando as pessoas geralmente viajam e participam de atividades com grande aglomeração, como informou a Jovem Pan.

