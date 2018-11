Futura primeira-dama rouba a cena com tatuagem em homenagem ao marido; veja

Michelle Bolsonaro Foto: Evaristo Sá / AFP

Um singelo detalhe chamou a atenção no aceno da futura primeira-dama Michelle Bolsonaro nesta quarta-feira (21) durante a chegada ao Centro Cultural do Banco do Brasil (CCBB), que funciona como a sede do governo de transição, em Brasília. Michelle deixou à mostra uma tatuagem no pulso direito com o nome Jair.

A próxima primeira-dama deve permanecer e Brasília até a próxima sexta-feira (23). Aos jornalistas, ela afirmou que deve retornar na próxima semana quando deve escolher escolas para a filha de 8 anos estudar.

Durante a aparição, Michelle também declarou desejo em participar de "todos os projetos sociais possíveis" no governo do marido.

