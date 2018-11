Ministério da Educação homologa novas diretrizes que permitem 30% do ensino médio a distância

O Ministério da Educação homologou as novas Diretrizes Curriculares Nacionais do ensino médio nesta terça-feira (20). A proposta é que os alunos dos cursos diurnos possam cumprir 20% das horas obrigatórias à distância e, nos cursos noturnos, a parcela é de 30%.

A Educação para Jovens e Adultos (EJA), poderá ser feita praticamente toda fora das salas de aula: 80% da carga horária.

Segundo o MEC, os estados é que devem decidir se vão adotar ou não as regras. Ainda de acordo com o governo, as escolas que optarem pelo ensino à distância devem oferecer aos estudantes acompanhamento de um professor. Tanto a formação de professores quanto o programa de livros didáticos também serão alterados.