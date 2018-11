Hambúrguer de pastel vendido no Ceará chama atenção e faz sucesso na internet

O hambúrguer de pastel foi inventado por uma lanchonete no Ceará Foto: Divulgação

Quando se fala em gastronomia, é um consenso que o povo brasileiro sempre se supera. A bola da vez nas redes sociais agora é um “hambúrguer de pastel”, que foi inventado por uma lanchonete no Ceará. A iguaria foi disponibilizada no mês de abril, mas só agora foi descoberta pela internet e viralizou.



Segundo os donos da Barney’s Burger, o cliente que teve a oportunidade de provar a novidade pôde escolher qualquer hambúrguer do cardápio, que teriam as duas fatias de pão substituídas por dois pasteis de queijo.

“É um produto que a gente criou no dia 1º de abril para as pessoas acharem que era brincadeira, e acharam. No domingo, a gente mostrou que realmente era de verdade [..] Depois que avisamos que era de verdade, a casa lotou na segunda-feira”, contou o assessor do local à época.

No Twitter, os internautas ficaram divididos quanto ao lanche inovador. “Se eu comer um desse inteiro sozinha eu tenho um infarto na hora”, comentou uma jovem. “Estranho, mas deu vontade de experimentar”, ponderou outra.

Leia também:

Evaristo Costa faz enquete sobre barba e divide opiniões no Instagram

Vídeo especial: Disney celebra 90 anos do Mickey Mouse; assista