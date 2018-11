Três pessoas morrem durante tempestade em Belo Horizonte

⛈️☔️CHUVA EM BH: Carros sendo arrastados pela enchente na Avenida Vilarinho, em Venda Nova pic.twitter.com/iqJisyDZMF — Rádio Itatiaia (@radioitatiaia) 15 de novembro de 2018

Três pessoas morreram afogadas durante uma tempestade em Venda Nova, bairro de Belo Horizonte, na noite desta quinta-feira (15). As vítimas são duas mulheres e uma criança de dez anos.

Segundo as autoridades locais, mãe e filha que estavam dentro de um carro que foi arrastado pela enchente na avenida Vilarinho, considerada uma das mais movimentadas da capital mineira.

O Corpo de Bombeiros informou que o carro com as duas vítimas ficou em cima da linha do metrô, na parte superior do Shopping Estação.

Nessa mesma região, o corpo de uma mulher, ainda não identificada, foi encontrado na avenida Álvaro Camargo.

De acordo com a Defesa Civil, a última quinta-feira foi o dia mais chuvoso do ano em Belo Horizonte.