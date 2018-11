Doctor Rey pede cargo de ministro da saúde a Bolsonaro

O cirurgião plástico e apresentador Robert Rey chegou ao condomínio onde mora o presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL), na zona oeste do Rio, na manhã desta sexta-feira (09). A ideia seria de se oferecer para comandar o Ministério da Saúde a partir do próximo ano.

"Eu quero falar a verdade, que talvez cogitam eu pra ministro da Saúde. Fui criado lá fora, conheço o sistema de saúde do primeiro mundo. Eu sou da mídia, seria legal ter uma representação da mídia dentro desse governo. Eu só espero que talvez ele me cogite para ministro da Saúde”, disse.

À imprensa, Rey disse que sua meta é criar um plano de seguro privado a cada cidadão e "eventualmente fechar o SUS". "O que acontece no SUS é um crime. Eventualmente eu quero fechar o sistema público do SUS", declarou.

O médico admitiu que talvez tenha dificuldades para ser convidado para o governo. "Talvez ele (Bolsonaro) dê risada da minha cara e eu vou embora, mas não tem problema."

Dr. Rey saiu do condomínio 15 minutos mas não revelou se conseguiu a audiência com Bolsonaro. As informações são do Estadão Conteúdo

