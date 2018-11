De acordo com um estudo da Confederação Nacional da Indústria, Pará, Rondônia e Piauí ocupam os piores lugares no ranking de acesso à rede de esgoto no país.

A pesquisa mostrou ainda a relação entre falta de saneamento e adoecimento da população.

No Norte, onde apenas 10,5% das casas estão ligadas à rede de esgoto, em quase metade dos municípios foram registradas doenças como dengue, zika e chikungunya.