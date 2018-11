“Loba do Tinder” é presa acusada de aplicar golpes pelo app em mais de 100 vítimas

Imagem/ Reprodução

A Polícia Civil do Distrito Federal prendeu uma mulher conhecida como “Loba do Tinder”. Patricia Coutinho Pereira, de 29 anos, é investigada desde maio de 2017 pelos crimes de estelionato, difamação e extorsão.

De acordo com o delegado Ataliba Neto, a suspeita usava o aplicativo de relacionamento para aplicar golpes em vários Estados e, ultimamente, aplicava golpes no interior de São Paulo.

Segundo a polícia, Patrícia fez mais de 100 vítimas, uma delas prestou queixa reclamando de um prejuízo de R$ 50 mil. O delegado afirmou que a mulher pedia empréstimos depois de se envolver sexualmente com as vítimas.

Para conseguir o dinheiro, ela usava a desculpa de que um parente havia falecido e que, por isso, precisava ir ao velório, informou a Jovem Pan. Ainda de acordo com a investigação, a “loba do Tinder” se apresentava como advogada e até mesmo empresária do ramo de cosméticos.