Gêmeas siamesas unidas pela cabeça são separadas em cirurgia que durou 20 horas

As gêmeas Maria Ysabelle e Maria Ysadora, de 2 anos, se recuperam bem depois de terem sido separadas em uma intervenção cirúrgica que durou 20 horas. As informações são do Correio da Manhã.

Esta foi a quinta e decisiva operação das gêmeas que nasceram unidas pela cabeça. O procedimento terminou na madrugada deste domingo (28) e foi realizado no Hospital Clínicas da Universidade de São Paulo, em Ribeirão Preto.

A cirurgia, inédita no Brasil, contou com a participação de mais de 30 profissionais. Em nota, o hospital revelou que as crianças estão respondendo bem e estão internadas na Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica (UTI).

Conforme o hospital, nesta etapa, os cirurgiões terminaram a separação total do crânio e das últimas veias dos cérebros das duas irmãs que permaneciam entrelaçadas. A operação contou com a participação do especialista norte-americano James Goodrich e sua equipe do Montefiore Medical Center de Nova Iorque. Ele já operou outros casos semelhantes com sucesso.

Foi a última cirurgia a que as gêmeas foram submetidas no espaço de oito meses.

