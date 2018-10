Avó é presa suspeita de estuprar netos e filmar abusos no DF

A Polícia Civil prendeu, na última sexta-feira (20), uma mulher de 53 anos por suspeita de ter praticado abusos sexuais contra seus quatro netos. O caso aconteceu em Ceilândia, no Distrito Federal. Além de abusar das vítimas, ela teria filmado os atos e armazenado o conteúdo.

A denúncia foi feita pela mãe das crianças e foi registrada na 19ª DP. Os vídeos que comprovariam o fato foram encontrados pela polícia no celular a avó e teria sido gravados pela própria suspeita.

As vítimas têm um, dois e quatro anos, e o mais velho é um menino de seis anos. "Em 25 anos de polícia, eu nunca havia me deparado com cenas tão chocantes", relatou o delegado Fernando Fernandes.

Conforme a denúncia, os abusos teriam começado há cerca de dois meses, quando a mãe das crianças arrumou um emprego e deixou a avó tomando conta dos quatro durante o dia. A mãe revelou que o comportamento "erotizado" despertou sua desconfiança.

Ao ver o filho acariciar suas partes íntimas, ela questionou o garoto, que respondeu que havia aprendido aquilo "com a vovó".

A polícia apurou ainda que a filha mais nova, hoje com 17 anos, também foi vítima de abusos por parte da mãe. A adolescente afirmou que, na infância, teria visto a mãe observando ou filmando ela tomando banho em "diversas oportunidades".

A avó foi presa em flagrante por estupro de vulnerável e por possuir pornografia infantil. Ela foi levada à Penitenciária Feminina (Colmeia). Se condenada, ela pode pegar até 60 anos de prisão.

“A princípio, trabalhamos com a hipótese de abuso familiar. Não há qualquer evidência de que ela teria estuprado outras crianças, mas alertamos a população para denunciar ao 197 se tiver qualquer informação", disse o delegado.