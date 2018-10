Brasil lidera ranking de ligações telefônicas de spam na América Latina

O levantamento foi baseado em dados do aplicativo Truecaller e apontou que o brasileiro recebe em média 37,5 chamadas indesejadas por mês. Esse número representa um crescimento de 81% em relação aos casos registrados no ano passado.

Conforme o estudo, os principais “spammers” telefônicos no país são as operadoras de telefonia, com 33% do volume total, seguido pelas empresas de cobrança, com 24%.

Com outros 21%, também aparecem ligações classificadas como "incômodas", como trotes ou golpes sobre falsos sequestros.

O topo do ranking latino-americano é completado pelo Chile, com uma média de 21,9 chamadas mensais por usuário e pelo México, com 20,9.

