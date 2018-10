Coca-Cola, Nestlé e PepsiCo são as maiores produtoras de lixo plástico no mundo, diz Greenpeace

Pixabay

Um novo relatório do grupo ambientalista indica que as marcas foram as que mais apareceram em uma amostra de 187 peças de resíduo plástico coletadas em 42 países.

As três foram responsáveis por 14% do total de peças analisadas. Os materiais mais encontrados foram o poliestireno, usado em embalagens e copos, e o PET, empregado em recipientes e garrafas.

Coca-Cola e Nestlé afirmaram que reconhecem o problema e pretendem contribuir para combatê-lo. A PepsiCo não estava disponível de imediato para comentar, segundo o site G1.

As três companhias recentemente assumiram compromisso de ter embalagens recicláveis até 2025.