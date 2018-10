Governo adia início do horário de verão por causa do Enem

O governo confirmou que o horário de verão terá início no do dia 18 de novembro. A alteração atende ao Ministério da Educação (MEC), considerando a realização do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) nos dois primeiros domingos de novembro – 4 e 11.

É a segunda mudança de data. A primeira foi por conta do segundo turno das eleições.

O horário de verão 2018-2019 terá 91 dias de duração, 35 a menos do que no ano anterior.

