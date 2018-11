Caminhão com carga de vinho capota e deixa motorista ferido na BR-101

A mercadoria transportada ficou totalmente destruída por conta do acidente. Imagem: Verinho Paparazzo/RTC

O condutor de um caminhão carregado com garrafas de vinho ficou ferido após um capotamento na madrugada desta terça-feira (20), na BR-101, próximo ao município de Conde, Litoral Sul paraibano.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista perdeu o controle da direção e capotou o veículo, por volta de 3h30. Outro condutor de transportes de carga, que passava no local, realizou o socorro da vítima. Ele informou que o acidentado estava “se afogando com vinho”.

O homem foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital de Trauma de João Pessoa.

