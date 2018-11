Boletos em atraso podem ser pagos em qualquer banco a partir desta segunda (12)

Imagem/ Reprodução

Boletos vencidos poderão ser pagos em qualquer banco ou correspondente e não apenas na instituição financeira em que foram emitidos a partir desta segunda-feira (12).

Isso agora é possível por conta da conclusão da implementação da Nova Plataforma de Cobrança (NPC), sistema desenvolvido pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban) em parceria com os bancos.

Segundo a Febraban, além da praticidade, a implementação da NPC torna o processo de pagamento via boleto mais seguro, sem risco de fraudes. Outra mudança diz respeito ao comprovante de pagamento, que será mais completo, apresentando todos os detalhes do boleto, (juros, multa, desconto, etc) e as informações do beneficiário e pagador.



A Secretaria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-JP) esclarece que a data final para que boletos de qualquer valor passassem a ser registrados obrigatoriamente na nova plataforma é 10 de novembro de 2018, com a inclusão dos boletos de cartão de crédito e de doações.

Para fazer a migração do modelo antigo de processamento para o atual, os bancos optaram por incluir os boletos no novo sistema por etapas, de acordo com o valor a ser pago. Esse processo começou em meados do ano passado para boletos acima de R$ 50 mil (os de menor volume) e termina hoje, com a incorporação dos boletos de cartão de crédito e doações.

A previsão inicial era que o processo fosse concluído em 22 de setembro. Entretanto, em junho deste ano, após dificuldades de clientes para pagar boletos, a Febraban alterou o cronograma.

Veja mais:

+ Em João Pessoa, homem mata vizinho a facadas após discussão sobre futebol

+ Velório de cantora Shelly Carvalho acontece nesta segunda-feira (12), em João Pessoa