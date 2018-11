Caso Wesley Safadão: Cabrini mostra a maior ação contra haters da história nesta segunda (12)

Wesley e Thyane quebram o silêncio, e falam, pela primeira vez, sobre o caso. Imagem: Divulgação/ SBT

O Conexão Repórter desta segunda mostra Roberto Cabrini em uma longa investigação sobre o ódio na internet, e duas de suas vítimas mais simbólicas. A maior ação contra haters da história do país. De um lado, Wesley de Oliveira da Silva, o Wesley Safadão; e sua mulher, Thyane. De outro, um grupo de mulheres que criavam perfis falsos nas redes sociais para atacar o casal. O pano de fundo: uma separação mal resolvida. Agora, Wesley e Thyane quebram o silêncio, e falam, pela primeira vez, sobre o caso.

O casamento do cantor com Mileide Mihaile: uma união de oito anos que terminou com acusações de traição e conflitos envolvendo a pensão do filho deles. Os ataques começam quando Wesley se afasta de Mileide, e se une a Thyane, com quem hoje tem dois filhos. As ofensas e difamações se multiplicam, se intensificam. Com o passar dos dias e meses, as postagens só pioram. Um pesadelo virtual e suas consequências. A mãe de Wesley, Dona Bill, decide, então, entrar em cena. Gastou tempo e muito dinheiro desvendando o submundo da internet para descobrir os rostos por trás de perfis falsos.

Cabrini entrevista com exclusividade as mulheres que criaram uma verdadeira rede "fake" para promover ataques. Aparecem, então, indícios de um possível envolvimento da ex-mulher de Wesley. Em uma entrevista franca, Mileide dá a sua versão, e acrescenta novos elementos a um conflito que há muito extrapolou os limites da intimidade. Uma história contada em cenários deslumbrantes, como a mansão de Wesley em Fortaleza, a fazenda onde o cantor cria cavalos, seu jato particular, usado em shows em todo país; e o apartamento de Mileide, na capital cearense. Na polícia de Fortaleza, já são 50 depoimentos, perícias, quebra de sigilos telefônicos... Inquéritos em andamento, e quatro ações judiciais em curso. Em uma ação inédita, Wesley e sua família querem provar que a internet não é uma terra sem lei. Aqueles que tinham a certeza da impunidade ao se esconder atrás das telas serão, enfim, desmascarados? Uma reportagem exclusiva repleta de revelações surpreendentes e alta temperatura.

