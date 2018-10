Em comemoração de 20 anos, 'Central do Brasil' é relançado em 4K

Imagem/ Reprodução

A VideoFilmes informou em nota à imprensa o lançamento da versão remasterizada em 4K do filme brasileiro dirigido por Walter Salles, Central do Brasil, que comemora 20 anos da primeira exibição nos cinemas. O DVD e Blu-ray deve chegar às lojas no mês de dezembro.

As edições físicas do filme com Fernanda Montenegro e Vinícius de Oliveira contarão com um livreto com excertos de críticas da imprensa nacional e internacional e material extra (o documentário "Socorro Nobre" dirigido por Walter Salles (1995) e fotos da filmagem feitas por Walter Salles, Walter Carvalho, Paula Prandini e Ricardo Sá).

A produtora ainda informou que esta nova versão respeita o formato panorâmico (2.35) em que foi filmado em Super 35. Anteriormente o filme foi lançado em DVD no Brasil em tela cheia, no aspecto 4x3.

