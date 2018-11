Pesquisa: 86% dos brasileiros pretendem usar 13º salário para pagamento de dívidas

Uma pesquisa realizada pela Associação Nacional dos Executivos de Finanças Administração e Contabilidade (ANEFAC) revelou que 86% dos brasileiros pretendem utilizar o 13º salário para o pagamento de dívidas já contraídas durante o ano.

No comparativo, o índice de crescimento foi de 1% em relação a 2017, quando foi registrado 85%.

O relatório ainda menciona que as dívidas com o cartão de crédito representam a maioria dos débitos (49%), em seguida os entrevistados mencionaram o cheque especial (45%), dívidas com financiamento bancário em atraso (3%) e outras contas em atraso (1%).

A pesquisa foi feita com 1.077 consumidores de todas as classes sociais para identificação da utilização do valor referente ao 13º salário que será pago nos dias 30 de novembro(1ª parcela) e 20 de dezembro (2ª parcela).